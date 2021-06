Kijkers ontroerd als Nando, acteur met down, droom in vervulling ziet gaan

Humberto Tan heeft gisteren in zijn talkshow kijkers ontroerd door de droom van acteur Nando Liebregts, die het syndroom van Down heeft, in vervulling te laten gaan. Tan vertelde hem dat hij binnenkort een rol in Goede Tijden, Slechte Tijden mag spelen. Talloze BN’ers reageren op social media. ‘Wat zalig dit’, zegt Anna Drijver. Jim Bakkum: ‘Het mooiste nieuws van de dag’.

Liebregts was bij Humberto op RTL 4 aangeschoven om te vertellen over zijn rol in de film De Kameleon aan de Ketting. Hij vertelde dat hij al sinds zijn vierde acteur wilde worden. Dat is gelukt, maar hij heeft nog wel een paar rollen op zijn wensenlijst staan. Meedoen aan The Passion bijvoorbeeld, of spelen in de moeder aller soaps Goede Tijden, Slechte Tijden. ,,Ik ben helemaal weg van die acteurs. Ik heb in mijn hoofd dat ik dat kan (in GTST spelen, red.). Ik wil bewijzen dat je niet moet kijken naar de onmogelijkheden, maar naar de mogelijkheden”, sprak Liebregts wijs.

Van die woorden was de talkshowhost wel onder de indruk. En laat GTST nou uitgezonden worden door Tans werkgever. ,,Ik heb vanmiddag even gebeld, of ze iets voor je kunnen betekenen. Weet je wat ze zeiden? Gaat wel lukken.” Liebregts viel daarop helemaal stil. Emotioneel keek hij naar beneden. Tan: ,,Het is misschien geen grote rol, maar ze schrijven je erin.” Na enkele seconden reageerde de acteur uit Boxtel: ,,Dit doet me wel iets hoor... Te gek.”

Liebregts wil het liefst iemand spelen die mensen helpt. ,,Een psycholoog ofzo, iemand die problemen kan oplossen.” Zijn zus Noémie, die ook aan tafel zat, zag dat haar broer het mooie nieuws ‘nog even moet laten bezinken.’ Wanneer Liebregts in de soap te zien is, is nog niet duidelijk.

Dj Sunnery James, die ook in de studio aanwezig was, ‘wil een handtekening straks’ van Nando. Onder de video die Tan van het gesprek deelde op Instagram, reageren talloze BN’ers. ‘Mooiste begin van de dag dit', schrijft Jim Bakkum, die het fragment vanochtend pas zag. ‘Wat prachtig dit', concludeert Leontine Borsato. Anna Drijver: ‘Wat zalig’. ‘Te gek’, vindt Fockeline Ouwerkerk. GTST-acteur Everon Jackson Hooi reageert met een veelvoud aan hartjes, Trijntje Oosterhuis, Anouk Smulders en Juvat Westendorp gebruiken eveneens enthousiaste smileys.



Naar Humberto, dat recht tegenover EK voetbal geprogrammeerd was, keken gisteravond 424.000 mensen.

