Kijkers strooien met duizenden euro's voor doeken Eva Jinek, terwijl presentatrice ze zelf wil

updateEva Jinek moet flink in de buidel tasten. Gisteravond was de 42-jarige presentatrice de hoofdgast in het Omroep Max-programma Sterren op het Doek. Ze was zo onder de indruk van de werken, dat ze besloot om op de veiling op de andere doeken te gaan bieden. De bedragen staan echter de ochtend na uitzending al op recordhoogte.

1 miljoen kijkers zagen de eerste aflevering van een nieuw seizoen Sterren op het Doek. Eva Jinek was de eerste gast en ze liet regelmatig haar tranen de vrije loop toen ze sprak over zoontje Pax. De presentatrice bekende ook te kampen met een schuldgevoel richting haar omgeving. ,,Iedereen om je heen levert in als je zo’n baan hebt”, legde Eva uit. ,,Natuurlijk voel ik me bezwaard. Als je moeder bent, dan is er een eeuwige strijd tussen schuldgevoel en je verplichting naar je werk toe. Ik zie mijn baan als het bedrijven van topsport. Alles staat in het teken van wat ik aan het doen ben.”

Noodgeval

Het was een duidelijke keuze, vertelde de presentatrice. ,,Ik heb dit wel met Dexter (haar partner en vader van zoon Pax, red.) besproken. Ik zei: ‘Dit is iets wat we samen moeten willen, anders kan het niet.’” En dat betekent dat haar werk altijd een noodgeval is. ,,Ik heb ’s avonds altijd een uitzending en dat gaat voor op alles.” Toch vindt ze het die keuze waard en wil ze ‘niet zielig doen’. ,,Ik heb, vind ik zelf, de beste baan op aarde. Ik word uiteindelijk betaald om elke avond met interessante mensen te praten. Ik ken niemand met een betere baan. Maar het is wel zo dat iedereen daarvoor moet inleveren om mij heen.”



Dat compenseert Eva als ze geen uitzenddagen heeft. ,,Als ik geen talkshow heb, sta ik erop dat ik iedere dag vers kook voor mijn baby én dan ook voor mijn man. Met als resultaat dat ik dan twee gerechten sta te koken, drie uur bezig ben. Dan had ik ook gewoon bij hun allebei in de woonkamer kunnen zitten.”

Volledig scherm De drie doeken. © Omroep Max

Onthulling

De onthulling van de drie doeken zorgde bij Eva voor stress. Ze was onder de indruk van alle drie de kunstwerken en gaf aan op de veiling op de andere doeken te gaan bieden. Gisteravond besloot ze alvast het statige portret van Rosa Boomsma mee te nemen.



Het opkopen van de andere werken, loopt inmiddels in de duizenden euro's. Het schilderij van Ingeborg Herckenrath (links op de foto), staat de ochtend na uitzending al op ruim 9.000 euro. Terwijl het duurste schilderij vorig jaar voor 5.500 euro werk verkocht. Op het werk van Mirelle Vegers (rechts op de foto) is ook al 5.000 euro geboden.

Volledig scherm Eva Jinek. © ANP

