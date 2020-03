Kijkers TV Kantine in de ban van ‘briljante’ persiflage Martien Meiland

962.000 mensen zagen hoe ‘Martien’ in zijn Chateau Wijnland constant aan de wijn zat met dochter Maxime (een rol van actrice Pip Pellens), niet van het sjaaltje om zijn nek kon afblijven en het publiek trakteerde op hoge gilletjes. ,,Vreselijk! Het is een catastrofe’’, was zijn favoriete zinnetje.



Op het Instagramaccount van RTL 4 verscheen na de TV Kantine een filmpje van de 23-jarige Björn de Vries. ,,Bij deze wil ik jullie vertellen dat ik Martien heb gepersifleerd. Nou, vind je het niet fantastisch? Au revoir!’’ riep hij. De Vries is bekend van het videoplatform Tik Tok, dat vooral populair is onder jongeren. In november deelde hij vanuit attractiepark Walibi Holland een filmpje waarin hij te zien was als een mokkende Martien. ,,Wat een gezeik. Walibi, zijn we weer. Maar ja, we moeten door. Het is half elf. We gaan lekker wijnen!’’



TV Kantine-maker Carlo Boszhard, die voor de sketch rond Meiland in de huid was gekropen van onder meer diens huishoudster Nadège, wilde de naam van De Vries op voorhand niet verklappen. Op de persiflage werd via sociale media lovend gereageerd. ‘Dit is wel echt next level imiteren’, schreef dj Bram Krikke. Patrick Martens noemde de rol ‘fantastisch', Domien Verschuuren sprak van ‘klasse’ en Jim Bakkum vond De Vries ‘briljant'. Ook Gwen van Poorten, Monica Geuze, Bobbi Eden en Tim Douwsma schreven fan te zijn.