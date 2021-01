Kijkers verbaasd over ‘onherkenbaar’ nieuw uiterlijk Dirk Kuyt

videoTalloze kijkers van Ziggo Sport wisten gisteravond even niet wat ze zagen toen Dirk Kuyt werd geïnterviewd. De oud-voetballer zag er duidelijk anders uit dan voorheen en was al snel trending topic op Twitter, met tientallen berichten van mensen die hem niet herkenden of betwijfelden dat hij het was.

Kuyt (40) sprak op de zender met presentator Bas van Veenendaal onder meer over zijn toekomst als trainer. Op sociale media ging het ondertussen vooral over zijn veranderde uiterlijk. Zo was zijn kenmerkende wilde haardos nu strak naar achteren gekamd en had hij een baardje. ‘Ik herken Kuyt gewoon niet meer’, luidde een van de vele tweets met soortgelijke strekking. ‘Ik moest echt even twee keer kijken.’

Hoewel sommige kijkers het geen vooruitgang vonden en speculeerden over mogelijke verklaringen voor zijn jong ogende gelaat, kreeg Kuyt ook complimentjes. ‘Een grote verandering, maar ten goede’, schreef iemand bijvoorbeeld. ‘Jong en fris oogt hij, in tegenstelling tot jaren terug.’ En een ander: ‘Het beste van deze avond is dat Dirk Kuyt vreselijk knap is.’

Volledig scherm Dirk Kuyt op Ziggo Sport. © Ziggo

TV Kantine

Daarnaast regende het op sociale media vooral grappen. Zo dachten enkele kijkers dat ze per ongeluk hadden afgestemd op de TV Kantine en naar een imitatie van Carlo Boszhard zaten te kijken.



Anderen merkten op dat Dirk er vanwege zijn strakke coupe en baard tegenwoordig uitziet als een ‘hipster’, die makkelijk een stereotypische barista, bierbrouwer of foodtruckeigenaar zou kunnen zijn. Met zijn hunk-achtige looks zou hij volgens sommigen daarnaast niet misstaan in Temptation Island, mogelijk met de nieuwe bijnaam die meerdere kijkers opperden: ‘Dirk Kuif’.



De voormalig international zelf heeft nog niet op de ophef gereageerd.



Lees door onder een greep uit de reacties.

Zware periode

Kuyt stapte afgelopen zomer voorlopig uit de spotlights omdat hij de ‘zwaarste periode’ van zijn leven doormaakte, zei hij. De voormalige Feyenoord-ster scheidde vorig jaar na een relatie van 22 jaar van zijn vrouw Gertrude.



Een eenduidige reden voor de breuk noemde hij toen niet. Het vuur van de relatie was gedoofd, stelde hij. ,,Het is een verdrietige situatie waarin het gezin en ik zitten. Zowel Gertrude als ik moeten het uit elkaar gaan verwerken en ik moet zorgen dat het ook voor de kinderen een goede plek gaat krijgen.’’ De twee hebben vier kinderen; Noelle, Roan, Jorden en Aidan.

