Kijkers verbolgen over ‘reclame maken over de rug van Nicky Verstappen’ door advocaat Roethof

Aan tafel bij Beau gisteravond spatten de vonken er ouderwets vanaf tussen Peter R. de Vries (64) en advocaat Gerald Roethof (47). Beide heren waren aangeschoven om te praten over de uitspraak in de zaak-Nicky Verstappen. Met name Roethof oogstte kritiek bij de kijker vanwege ‘promotie’ voor een documentaire die zijn zus in de maak heeft over de spraakmakende zaak, als tegengas op ‘de eenzijdige beeldvorming in de media’.

Jos Brech is gisteren veroordeeld tot 12,5 jaar celstraf voor het misbruiken met dodelijke afloop van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Zijn advocaat Gerald Roethof kondigde hoger beroep aan en kwam hierover vertellen in de talkshow van Beau van Erven Dorens op RTL 4. Peter R. de Vries zat aan tafel als woordvoerder van de familie Verstappen. De heren clashten ouderwets over de zaak, maar de kijker had vooral kritiek op Roethof.

De strafpleiter verwees aan het einde van het gesprek naar een documentaire over de zaak-Verstappen, geproduceerd door zijn zus Mildred Roethof. Met dat document wil Roethof weerwoord bieden tegen ‘eenzijdige beeldvorming in de media’. Het is de bedoeling dat de documentaire in de toekomst wordt uitgezonden door aspirant-omroep EVNS. ‘Ze hebben 50.000 leden nodig’, besloot advocaat Roethof zijn pleidooi wijzend op het rode logootje op zijn overhemd.

De kijker klom meteen in het toetsenbord, want het ‘reclamepraatje’ direct na het heftige gesprek over de zaak van de 11-jarige Nicky viel slecht. Op Twitter verschenen tweets met kritiek als: ‘Waar haal je het lef vandaan om over de rug van de rechtszaak en overleden Nicky Verstappen reclame te maken voor een documentaire en nieuwe tv-zender?’, aldus een kijker. ‘Ik werd oprecht misselijk van deze grove manier dit te promoten.’ En: ‘Wat mij betreft heeft hij geen nobele motieven om deze zaak te doen, het gaat Roethof om platvloerse publiciteit, puur familie- en eigen belang’, twittert een ander.

Ander geluid

Producent en documentairemaakster Mildred Roethof (51) laat in een reactie aan deze site weten het lief te vinden dat haar broer de aspirant-omroep steunt. Op de vraag of zij het moment als ongemakkelijk heeft ervaren, zegt ze: ,,Ik kan zeggen dat ik als geen ander zie hoe Gerald in zijn rol als strafrechtadvocaat onder druk kan staan. Dat kan tot gevolg hebben dat hij niet altijd de gevoelige man lijkt, zoals ik hem als zus en vrouw ken. Dit onderschrijft voor mij des te meer waarom het zo ontzettend belangrijk is dat EVNS.nl vanuit het vrouwelijk perspectief programma’s gaat maken. Er moet altijd ruimte zijn voor het andere geluid. Al ben je het er niet mee eens. Hoe confronterend ook.”

Ze besluit: ,,Dit is live-tv, waarbij het moment niet door jou als tafelgast bepaald wordt. En waar niet altijd gewerkt wordt met scripts vooraf. Dat maakt live-tv zo interessant.”

