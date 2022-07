Kijkwijzer oordeelt: South Park is voor 12 jaar en ouder

Doorbreken in Hollywood? Deze Nederland­se acteurs maken het helemaal

Gijs Naber, nu te zien in The Story Of My Wife, is lang niet de enige Nederlander die succesvol de grens overging. Zelden was ons acteursgilde zo sterk vertegenwoordigd in de internationale filmwereld als nu. Dat is volgens Yorick van Wageningen, zelf al jarenlang een gevestigde naam in Hollywood, geen toeval.

14:30