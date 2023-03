Kim deelt hartverscheurend bericht en Jaimie lasert liefdestattoo weg

Dit is nu al dé te kloppen vrouw bij het songfesti­val in Liverpool

Ze is nog niet eens gekwalificeerd voor het Eurovisie Songfestival en toch is Loreen nu al de topfavoriet voor de winst in mei in Liverpool. De 39-jarige zangeres won in 2012 met haar superhit Euphoria en haar Tattoo breekt in Zweden records en zorgt voor songfestivalkoorts bij de bookmakers.