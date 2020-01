Kim Feenstra gaat ivf-traject in om zwanger te worden: ‘Waar een wil is, is een weg’

Kim klopte twee jaar geleden aan bij het ziekenhuis vanwege hevige buikpijn, vertelt ze. Ze moest worden geopereerd en haar beide eileiders werden verwijderd. ,,Eigenlijk drong het pas een paar dagen later tot ons door: dit betekent dus ook dat we niet ‘gewoon’ kinderen kunnen krijgen. Die boodschap was behoorlijk kut. Gelukkig is Stanley een echte optimist. Waar een wil is, is een weg, zei hij meteen.”



Dus kiest het stel voor een ivf-behandeling. ,,Of het gaat lukken, weten we natuurlijk niet. Maar we zijn in elk geval blij dat de medische mogelijkheden er zijn. Dat was vroeger wel anders.”



In de Videoland-docuserie Life of Kim sprak ze eind vorig jaar al openhartig over het feit dat ze niet op natuurlijke wijze zwanger kan worden. ,,We hebben het er vaak over, en we zijn een goed team samen”, vertelde ze toen. ,,Dat geeft me een positief gevoel. Ik ben niet de persoon die in een hoekje gaat zitten kniezen, en dus ga ik maar door. Daardoor loop ik mezelf voorbij en moet ik pas op de plaats maken.”