Kim Feenstra showt haar billen en Maan onder de paarse glitters

K2im doet een J-Lo

Topmodel Kim Feenstra is in een hotelkamertje in Indiana in Amerikaanse sferen en kruipt - compleet met grote hoed en bomvolle make-up-tafel - even in de huid van superster Jennifer Lopez. Met een jas van nepbont, benadrukt ze.

Did myself some JLO. #fakefurbytheway Een foto die is geplaatst door Kim Feenstra (@k2im) op 30 Nov 2017 om 11:17 PST

Lol in Spanje

Ondanks dat de twee uit elkaar zijn, hebben vloggers Enzo Knol en Demira 'Dee' de Zeeuw het nog prima naar hun zin met elkaar. Op een zonnig strand in Spanje kregen ze een lachstuip, waar ze volgens Enzo moeilijk uitkwamen.

Even serieus op de foto zit er niet vaak in bij ons, slappe lach is soms moeilijk om uit te komen 😂 Een foto die is geplaatst door Enzo Knol (@enzoknol) op 30 Nov 2017 om 10:18 PST

'Bad Charlie'

Charlie Weening (2) heeft een nieuw kunstje gevonden om haar vader Dennis mee zoet te houden. Het schattige (of stoute?) meisje laat zichzelf moeiteloos op zijn buik vallen. En fatsoeneert daarna haar blonde krulletjes.

Charlie is lief... uhhh stout Een foto die is geplaatst door Dennis Weening (@dennisweeningofficial) op 30 Nov 2017 om 6:53 PST

Met wie trouwt Gordon?

In een nieuwe aflevering van Gordon Gaat Trouwen krijgen horeca-ondernemer Rogier, financieel manager Gerben, de Italiaanse steward Manuel en sportschooleigenaar Roy vanavond een kijkje in het leven van de presentator. Het bevalt ze alle vier zo goed dat de liefdesvlinders alle kanten op fladderen, blijkt uit een voorproefje. Gerben spreekt zelfs van een zwerm vlinders. En Goor zelf? Die geeft toe gevoelens voor 'iemand' te hebben.

Vanavond een nieuwe aflevering van 'Gordon Gaat Trouwen'. Zijn jullie al benieuwd wie @gordonheuckeroth zal kiezen? Kijken jullie mee naar @rtl4 vanavond om 21:30? X Geer #gerardjoling #gordon #gordongaattrouwen Een foto die is geplaatst door Gerard Joling (@gerard_joling) op 30 Nov 2017 om 2:25 PST

Volledig scherm Is Rogier de man die het hart van Gordon verovert? © RTL

Maan is paars

Je moet even met je ogen knipperen om te zien welke BN'er zich liet beplakken met paarse glitters. Het is zangeres Maan, die volgens de redactie van het blad van Chantal Janzen een rising star is die als een raket gaat. Maans bruine lokken werden mooi geföhnd en ze kreeg nepwimpers voor een extra wow-effect.

Rising star @maan.de.st gaat als een raket 🚀✨ Vorig jaar won ze The Voice of Holland en het gaat behoorlijk lekker sindsdien! #net2EPsuitgebracht #muziekvooroverdag #envoordeslaapkamer #maanendesterren #showtimebaby #leeshetinhetmagazine #andsee #andcgram @chantaljanzen.official Een foto die is geplaatst door null (@andcgram) op 30 Nov 2017 om 3:00 PST

Hond op de bank

Mensen en dieren zijn welkom in huize Kluijver nu Ana-Sofia (3) een nagelstudio heeft geopend. De hond van Nicolette en haar vriend Joost checkt in en laat zich roze nageltjes aanmeten.

💅🏼de nagelstudio is open!! #enalleklantenzijnwelkom Een foto die is geplaatst door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 30 Nov 2017 om 3:42 PST

Diepzinnige Luca

Luca Borsato heeft naar eigen zeggen een geweldige verjaardag. De zoon van Marco en Leontine Borsato is 19 jaar geworden en om dat te vieren deelt hij wat levenslessen met zijn 68.000 fans. Zoals: ,,Ik zie het leven als een reis'', en ,,Zonder jullie zou ik niet de man zijn die ik vandaag de dag ben.''

19 years young today..... i see life as a travel. Sometimes you get lost. But the most important things are the people around you... they will guide you home at the end of the day. I want to thank every one who is in my life today! Without you i wouldn’t be the man i am today. I’m having an amazing birthday so far! Cheers❤️🙌🏻🍻#birthdayboy #19years #thankyou Een foto die is geplaatst door Luca Borsato (@luca_borsato) op 30 Nov 2017 om 4:38 PST

Geer in de lappenmand

Het zit Gerard Joling niet mee. Nadat hij onlangs van de trap was gevallen, last kreeg van een ingegroeide teennagel en gisteren ook nog eens zijn knie verdraaide. Tot zijn verbazing moest hij zich in een Delfts ziekenhuis legitimeren. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt!'', concludeert hij lachend in een vlog.

GEERTJE NAAR HET ZIEKENHUIS Ja, lieve mensen. Ik was gister naar het ziekenhuis voor mijn pijnlijke knie. Dokter Driessen heeft er gelukkig heel wat vocht uit kunnen halen. Het voelt nu iets beter, maar nog steeds niet zoals het hoort. Tot overmaat van ramp heb ik ook nog een pijnlijke grote teen. Het moet toch niet gekker worden. 😓 #gerardjoling Een foto die is geplaatst door Gerard Joling (@gerard_joling) op 30 Nov 2017 om 4:46 PST

Carolien houdt zich niet in

Actrice Carolien Spoor heeft zich helemaal laten gaan tijdens twee sample sales van haar favoriete modemerken. Volgens de blondine schrikt de man die haar bankrekening bijhoudt zich een tia als hij ziet hoe veel geld ze heeft uitgegeven aan herfst- en winterkleding. Ze shopte onder meer een oversized jas met luipaardmotief.

Een paar seconden Friends

Het leven van Jim Bakkum is soms net als een fragment uit Friends. De musicalster ligt helemaal dubbel om een kort filmpje waarin de stem van Ross Geller pardoes overslaat.

Mijn leven in een paar seconden. ❤️ Een foto die is geplaatst door Jim Bakkum (@jimbakkum) op 30 Nov 2017 om 5:29 PST

Nigels happiest birthday

Winonah de Jong is na dertien jaar huwelijk nog altijd stapelgek op haar Nigel. Bij een foto waarop ze een knalroze off shoulder jurkje draagt, wenst ze haar man een fijne 33ste verjaardag toe.