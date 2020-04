Kim Holland komt sjoelend isolatie door: ‘Winnaar bepaalt wat er in slaapkamer gebeurt’

Hoe beleef je deze tijd?

,,Het is voor iedereen een onzekere tijd. Maar ik ben een enorme positivo en hoop dat dit coronaprobleem snel uit de wereld is. Het probleem is dat wij geen einddatum weten waar we naartoe kunnen werken. Ik merk dat veel mensen onzeker zijn. Onze website wordt iets minder bezocht dan voorheen. Dat komt natuurlijk doordat de kinderen nu thuis zijn. De kijkpiek in de middag is wel ingezakt.’’