Kim Kardashian doneert 3000 dollar aan werkloze weduwe

Moeder met zieke zoon zet ’s winters noodgedwon­gen verwarming uit: ‘Ik kan echt niet nóg meer bezuinigen’

10:00 De almaar stijgende energiekosten brengen steeds meer minima in de problemen. Mirjam van der Hak, die met haar zieke zoon in een slecht geïsoleerd huisje woont, kan de torenhoge energierekeningen niet betalen. Zij draait daarom noodgedwongen de verwarming uit in de winter. ,,Ik heb altijd fleecedekens klaarliggen voor bezoek.’’