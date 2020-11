Kim Kardashian feest vrolijk door na kritiek en ook halfzus Kendall geeft uitgebreid feestje

Update Gelekte seksvideo Fred van Leer gaat rond op sociale media: ‘Hij moet absoluut aangifte doen’

30 oktober Mediapersoonlijkheid Fred van Leer is het slachtoffer geworden van een lek. Online gaat een seksvideo rond waarin de 44-jarige presentator te zien is. Wie de video heeft verspreid, is onduidelijk. Zijn management is ervan op de hoogte. Advocaat Royce de Vries adviseert Van Leer aangifte te doen.