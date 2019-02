Kim Kardashian laat niets aan de verbeelding over in vintage creatie

Het ontwerp van Kims jurk dateert uit 1991 en heeft met slechts enkele banden stof over haar borsten én een hoge split tot aan de dij weinig om het lijf. De realityster uit Keeping Up With The Kardashians sprong gisteren dan ook meteen in het oog. De veelbesproken brunette liet zich vergezellen door een goede vriend, haarstylist Chris Appleton, die was genomineerd voor een Beauty Award.



Thierry Mugler is in Hollywood weer helemaal hip. Niet alleen Kim K., ook rapper Cardi B werd onlangs in één van zijn jurken gespot op de rode loper van de Grammy’s. Het ging om een opmerkelijke ‘zeeschelp-creatie’ waarover nog lang werd nagepraat.