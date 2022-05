Kim Kardashian leent legendarische jurk Marilyn Monroe voor Met Gala

De jurk die Marilyn Monroe in 1962 droeg tijdens haar legendarische uitvoering van Happy Birthday voor president Kennedy stond maandagavond weer volop in de schijnwerpers op het Met Gala in New York. Kim Kardashian droeg de met 2,500 kristallen bewerkte jurk voor de gelegenheid.

Het beroemde strakke gewaad werd in 2016 voor een kleine 5 miljoen dollar verkocht aan museum Ripley’s Believe It Or Not in Orlando. Kardashian werd vorige week gespot bij Ripley’s, wat de geruchtenmachine al op gang bracht dat ze in Monroes robe op de rode loper van het Metropolitan Museum of Art zou verschijnen.

In een interview met Access Hollywood liet de realityster afgelopen maand weten dat het nog de vraag was of ze in de jurk van haar keuze zou passen. ,,Dat zullen we lastminute moeten zien, hij kan niet vermaakt worden dus het moet precies passen.’’ Kardashian liet maandag aan Vogue weten dat ze de afgelopen drie weken zeven kilo afviel om in de jurk naar het Met Gala te kunnen.

Monroe zong haar zwoele versie van Happy Birthday voor de 45ste verjaardag van John F. Kennedy tijdens een politieke benefietavond in New York. Het was een van de laatste publieke optredens van de actrice, die enkele maanden daarna op 36-jarige leeftijd overleed. JFK werd het jaar erop doodgeschoten in Dallas.