Kim Kardashian prijst klimaatactiviste Greta: Ik wil met haar dineren

Kardashian liet doorschemeren graag een keer te willen dineren met de Zweedse tiener, die het wereldwijde gezicht is geworden van de groeiende jeugdbeweging tegen het gebrek aan actie voor het klimaat. Het 16-jarige meisje wist twee weken geleden voor de nodige opschudding in de media te zorgen, nadat ze uit haar slof schoot tegen wereldleiders op de VN-klimaattop in New York. Ze beschuldigde de leiders van het verraden van haar generatie door de uitstoot van broeikassen niet aan te pakken. ,,Jullie hebben mijn dromen en mijn jeugd gestolen met jullie loze woorden’’, brieste ze.



De uitbarsting van Thunberg is volgens Kardashian niet geheel onterecht. ,,Klimaatverandering is een serieus probleem’’, reageerde de realityster, die het wereldcongres over informatietechnologie in de Armeense hoofdstad Yerevan bijwoonde. Ook vertelde ze Thunberg een ‘geweldig, jong meisje’ te vinden. ,,Ze is zo dapper en moedig om op te staan tegen deze volwassenen, die heel erg eng kunnen zijn. En dat ze zo open en eerlijk is, dat is precies wat we nodig hebben.’’



Kardashian zou zo onder de indruk zijn van Thunbergs optreden, dat ze zelfs voorstelde om met de ouders van de klimaatactiviste in gesprek te gaan. ,,Spreken op een groot platform nodigt uit tot veel verschillende meningen en persoonlijkheden’’, legde Kardashian uit. Ze zou daarom ook, ‘met haar ervaring als entrepreneur op sociale media’, dolgraag haar standpunten en ideeën willen delen met Thunbergs ouders.