Kim Kardashian promoot nieuwe parfum poedelnaakt

Het mysterie van Melania Trumps witte hoed

5:24 Bij het eerste officiële staatsbezoek van de Trumps wordt niets aan het toeval overgelaten: de locatie van het diner, de fotomomenten, de kleding, overal is over nagedacht. Maar, vragen Amerikanen zich sinds dinsdag af, wat is in vredesnaam de gedachte achter de enorme witte hoed van de first lady?