Kim maakt pikante hotelkiekjes en Bridget is klaar voor een knokpartij

Geen nieuw proces voor Bill Cosby in misbruik­zaak

Bill Cosby krijgt geen nieuw proces na zijn veroordeling wegens seksueel misbruik van een destijds 16-jarig meisje in 1975. De Amerikaanse komiek was in juni in beroep gegaan tegen de veroordeling, maar zijn verzoek werd door een rechter afgewezen, melden diverse Amerikaanse media.

0:35