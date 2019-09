Kim verliest haar verstand en zieke Simon heeft ‘n knoop in zijn maag

VIDEO Niet eerder vertoond: presentato­ren Belgian’s Got Talent grijpen in bij weggestem­de act

13:22 De presentatoren van het VTM-programma ‘Belgian’s Got Talent’, Koen Wauters en Laura Tesoro, geven in de aflevering van vanavond hun golden buzzer aan een act die eigenlijk weggestemd is door de jury. In de coulissen beseffen de twee dat er maar één manier is om de act toch door te laten: erachteraan te gaan, hem terug te halen naar het podium en zo de Golden Buzzer te geven.