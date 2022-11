Kinderen Peter R. de Vries staan stil bij verjaardag vader: ‘Hij gaf ons bijzondere lijfspreuk mee’

Royce schrijft op Instagram: ‘Vandaag zou mijn vader 66 jaar geworden zijn. We missen hem nog elke dag.’ Maar op de geboortedag van Peter R. wil hij niet het verdriet de boventoon laten voeren. Hij vult aan: ‘Vandaag vieren we wat voor fantastische vader, man en opa hij was.’ Bij de tekst is een kiekje te zien met zijn vader, zus Kelly en zijn moeder Jacqueline.



Kelly deelt via het Twitteraccount van de Peter R. de Vries Foundation een boodschap: ‘Mijn lieve vader zou vandaag 66 jaar zijn geworden.’ Ook zij mist hem nog elke dag: ‘Maar zijn woorden geven mij kracht. Hij gaf ons een bijzondere lijfspreuk mee.’ Die luidt: ‘Blijf wie je bent…: houd als het nodig is je rug recht, kom op voor zwakkeren en minderheden, zeg eerlijk wat je vindt en luister naar je rechtvaardigheidsgevoel. En breng dat weer over naar je kinderen. Dan komt het allemaal goed’.