Kinderen voor Kinderen bestaat 40 jaar: de leukste hits op een rijtje

1. Ik heb zo waanzinnig gedroomd

Ik heb zo waanzinnig gedroomd was het eerste nummer van Kinderen voor Kinderen en werd in 1980 gelanceerd. Het lied betekende het eerste grote succes van het kinderkoor. Aanvankelijk werd er aan één album gedacht, maar toen bleek dat het nummer zo populair was, volgden er meerdere albums en singles.

2. Op een onbewoond eiland

Een jaar later, na het succes van Ik heb zo waanzinnig gedroomd, kwam het nummer Op een onbewoond eiland uit. Ook dit lied was een groot succes. Het werd vertolkt door Dagmar Brusse (12) en Bennie Ploeg (11). De twee koters zongen over het zorgeloze leven op een eiland, waar je in je blote billen melk uit een kokosnoot drinkt en nooit van je fiets valt.

3. Het Tietenlied

In 1996 kwam Het Tietenlied uit, misschien wél het lijflied van puberende meisjes. In het nummer zingt Elize over ‘twee kleine bobbels’ die ze ontdekt terwijl ze in bad zit. 'Help, help, ik krijg tieten!', schreeuwt ze het vervolgens uit.

4. Kip, patat en appelmoes

Het kan als ouder soms een flinke opgave zijn om je kids te laten eten wat de pot schaft. Het kinderkoor bedacht daarom in 1989 het lied Kip, patat en appelmoes waarin zij pleiten voor ‘het favoriete gerecht’ van de jeugd. Herken jij je in dit nummer?