Kinderen Wolverine-acteur Hugh Jackman moeten verplicht anderen helpen

Video Plastic Soup Surfer paddelt de hele Rijn af in 28 dagen

9:19 Op een surfplank van plastic flesjes peddelde Merijn Tinga (45) ruim 1200 kilometer over de Rijn, om ons bewust te maken van het gevaar van plastic afval. De documentaire From Source to Sea is vanavond om 21.00 uur te zien op National Geographic.