Kippenvel: 200 Zweden herdenken Avicii met gigantische spandoek op Tomorrowland

Reboot van Buffy The Vampire Slayer onderweg

21 juli Buffy The Vampire Slayer keert terug op de buis. 20th Century Fox Television werkt aan een reboot van de serie die tussen 1997 en 2003 te zien was. Volgens The Hollywood Reporter is Joss Whedon, schrijver van de originele film en daaropvolgende tv-serie, als uitvoerend producent betrokken bij de nieuwe reeks.