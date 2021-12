Kitten van youtuber Jessie Maya overleden in droger: ‘Ik kan het geen plek geven’

De YouTube-ster, met ruim 340.000 abonnees, deelt het trieste nieuws over haar kitten Loki vandaag in een nieuwe vlog. Hoewel ze lang twijfelde om open kaart te spelen met de buitenwereld, besloot ze toch haar verhaal te doen. ,,Ik wil er niet over liegen”, zegt Jessie in de video.



Met tranen in haar ogen steekt ze van wal: Jessie was zelf in het buitenland voor cosmetische ingrepen en haar beste vriend en YouTube-collega Jeroen van Holland paste op haar drie katten. ,,Omdat Loki nog zo klein is, is hij een week in mijn huis geweest”, legt ze uit. Ze vervolgt: ,,Zondag is, voordat ik thuis ben gekomen, de schoonmaakster geweest. En toen ik op Schiphol aankwam heeft Jeroen me opgehaald en die heeft in de auto aan mij verteld dat Loki niet meer leeft.”