Klaasje stopt met K3, zoektocht naar nieuw K'tje op stapel

Het nieuws dat Klaasje K3 gaat verlaten werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Daarin vertelde de blondine dat ze geweldige jaren heeft gehad bij de meidengroep, maar dat het nu tijd is om ‘mijn vleugels uit te slaan’. ,,Zoals er voor alles een begin en een eind is, zo is nu voor mij het moment gekomen om verder te kijken en mijn horizon te verbreden”, aldus Klaasje, die haar fans bedankte voor de duizenden tekeningen, brieven, cadeautjes en dansende mensen tijdens de concerten. Klaasje zegt K3 dan vaarwel, stoppen met zingen is ze niet van plan. Ook blijven acteren en presenteren hoog op haar lijstje staan. ,,Want daar word ik heel gelukkig van.” Wat de zangeres, die opgroeide in ‘s-Gravenzande, in de toekomst gaat doen is vooralsnog niet bekend. ,,Dat weet niemand.” Klaasje wil haar fans daarom op de hoogte houden van alle ontwikkelen via haar sociale media. ,,Ik kijk positief uit naar een toekomst waarin ik mijn eigen weg zal gaan, en waar K3 ook doorgaat met een nieuwe, frisse wind.”

Gehuild

Hanne en Marthe gaan Klaasje onwijs missen, maar stellen tegelijkertijd ook dat het voor hen nog niet de juiste tijd is om te stoppen met de meidengroep. ,,We zijn niet alleen professioneel gegroeid, maar vooral onderling ook heel erg naar elkaar toe gegroeid! We hebben gelachen, gehuild en genoten”, blikken ze terug op de momenten met de blondine.



Maar K3 zou K3 niet zijn als alleen Hanne en Marthe zouden overblijven. En dus gaan ze op zoek naar een nieuwe K3-ster. Dat moet in het najaar gebeuren. Volgens Studio 100-baas Gert Verhulst, die tijdens de persconferentie iemand in het publiek op de vingers wees - ‘foei wie vraagt wie Klaasje is, hoort hier niet te zitten’, liggen er nog ‘héél veel plannen’ klaar.



Een daarvan is een tv-show waarin een opvolger van Klaasje wordt gezocht. En dat hoeft niet per se een vrouw te zijn, maakt Verhulst bekend tijdens de persconferentie. ,,Ondertussen kan iédereen zich alvast kandidaat stellen. Want wie zegt dat het opnieuw een meisje moet zijn? Iedereen die meerdere shows per dag aankan, mag zich kandidaat stellen.”



Wanneer het programma te zien zal zijn is nog niet bekend. Studio 100, SBS6 en VTM werken momenteel aan een plan om de zoektocht naar de nieuwe K3 tot een programma om te toveren.