Klap voor John de Mol: prestigeproject Avastars genadeloos onderuit met slechts 304.000 kijkers

Avastars, het nieuwe prestigeproject van Talpa-baas John de Mol, kent een erg matige start . Het nieuwe SBS6-programma is maar door 304.000 mensen bekeken, blijkt uit cijfers van stichting Kijkonderzoek. Daarmee haalt de zang- en danswedstrijd de top 25 van best bekeken programma’s niet.

In Avastars treden virtuele personages op, gecreëerd door een danser en zanger. De duo’s zorgen voor het geluid en de bewegingen van de door een computer geanimeerde artiest. De presentatie van het programma is in handen van Kelvin Boerma (Kalvijn) en de jury bestaat uit Nicky Romero, Nick Schilder, Simon Keizer en Dan Karaty.

Met 304.000 kijkers ging Avastars erg slecht van start. Zo scoort het minder dan het eerder geflopte Ministars en noteert het maar net iets betere cijfers dan de Nix Factor, dat eerder deze week naar de krochten van de zaterdagavond werd verplaatst. Het is een flinke klap voor John de Mol, die op zijn SBS 6 een derde talentenjacht in korte tijd ziet mislukken. Juist nadat er eerder nog goede kritieken en kijkcijfers waren voor The Tribute: Battle of the bands.

Op sociale media krijgt het programma de volle laag. Kijkers op Twitter zijn vrijwel unaniem negatief over Avastars. ‘Ik dacht dat ik naar een compilatie van dronken Sims aan het kijken was, maar het bleek de nieuwe hobby van John de Mol,’ schrijft iemand. ‘Dit programma moet je echt kijken op pure wilskracht’, laat een ander van zich horen. Weer iemand anders vergelijkt Avastars met programma’s die het ook niet lang volgehouden hebben op de buis: ‘Tijdens Avastars bedenk ik me opeens hoe leuk Showcolade eigenlijk was’.

Ook de techniek krijgt het te verduren. Presentator Kalvijn benoemt meermaals dat er gebruik is gemaakt van de nieuwste technieken om de karakters te maken, maar daar zijn kijkers het niet mee eens. De Avastars worden op Twitter meermaals vergeleken met Sims, poppetjes uit het wereldberoemde levenssimulatiespel. ‘Pas als ‘n Avastar zó levensecht is dat je geen verschil ziet met ‘n echt mens kan dit íets worden,’ schrijft journalist Ron Vergouwen. ‘En de juryleden maar doen alsof het fantastisch is. Ze zien ze niet eens!’

Met maar 304.000 kijkers valt Avastars buiten de top 25 van best bekeken programma’s. Het best bekeken programma op de zender was vrijdag de talkshow Vandaag Inside, die met 748.000 kijkers op plek 11 stond. Het best bekeken programma van de dag was traditiegetrouw het NOS Journaal om 20.00 uur op NPO 1, dat ruim 2,1 miljoen mensen zagen. Op plek 2 stond de politieserie Flikken Maastricht, dat ruim 1,5 miljoen kijkers naar NPO 1 trok. De top 3 wordt gecompleteerd door Bij Van Duin op de Achterbank op NPO 1, dat ruim 1,3 miljoen mensen zagen.

