Kledingstijl van Kopen zonder kijken-stylist Roos Reedijk bevat altijd stoere twist

Sommige mensen zijn zó zuur, zó zeurderig, dat ze zich prima thuis zouden voelen in een netje citroenen. Interieurstyliste Roos behoort duidelijk niet tot die categorie. Als ik haar zou moeten vangen in etenswaar, dan is ze eerder een tompouce. Als ik haar weer eens blij met een bloempot of fotolijst door een huis van Kopen zonder kijken zie paraderen, word ik onmiddellijk vrolijk, hoe bijzonder of zelfs bizar de accessoires soms ook zijn. Qua kleding is Roos -met haar voorkeur voor véél roze - al net zo’n tompouce, maar dan wel een met een stoere twist. De ene keer in de vorm van een leren broek, de andere keer in de vorm van een enorme bril of bontjas, maar die twist ís er. Hoe dan ook.