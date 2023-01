Kleindochter Mandela boos op Harry en Meghan: ‘Ze gebruiken opa's naam om miljoenen te verdienen’

In een fragment van de Netflix-documentaire Live To Lead, over leiders die een verschil willen maken in de wereld, benoemt producent Harry dat de docu geïnspireerd is door Nelson Mandela. Ndileka is teleurgesteld dat het paar hun eigen strijd tegen de koninklijke familie lijkt te vergelijken met de lange weg naar vrijheid van haar grootvader.

Profiteren van gestolen citaten

Tegenover de krant The Australian noemt ze het ‘verontrustend en vervelend’. Live To Lead is mede gemaakt door de Nelson Mandela Foundation. Daarom citeert Harry hem ook met zijn bekende woorden ‘wat telt in het leven is niet puur het feit dat we geleefd hebben’. Ndileka: ,,Ik weet dat de Nelson Mandela Foundation het initiatief heeft gesteund, maar mensen hebben jarenlang grootvaders citaten gestolen en zijn nalatenschap gebruikt omdat ze weten dat zijn naam verkoopt. Harry en Meghan zijn niet anders dan zij.”

Ze geeft aan Harry te bewonderen omdat hij ‘het vertrouwen heeft af te stappen van een instituut dat zo iconisch is als de koninklijke familie’. Maar, zegt ze: ,,Hij moet authentiek zijn en vasthouden aan zijn eigen verhaal. Welke relevantie heeft opa’s leven in het zijne? Ik geloof niet dat Harry of Meghan opa ooit goed hebben ontmoet, misschien toen hij jong was in Buckingham Palace. Ze gebruiken ondertussen wel zijn citaten in de documentaire om mensen aan te trekken en miljoenen te verdienen, zonder dat de familie Mandela daarvan profiteert.”

