Kleine 600.000 mensen zien ontknoping SBS 6-show Hit The Road

De kijkers zagen in deze laatste aflevering, die werd gepresenteerd door Johnny de Mol, hoe de overgebleven kandidaten het er zingend op het podium vanaf brachten in plaats van in de auto. Juryleden Roel van Velzen, Edsilia Rombley en Nick en Simon reden de afgelopen weken met een auto door het land om passagiers - onbekende zangers - op te pikken die volgens hen een plekje in de finale verdienden. Kandidaat Sem, die instapte bij het Volendamse duo, won uiteindelijk.

De grote winnaar van de zaterdagavond was wederom Wie is de Mol?. 2,8 miljoen kijkers zagen hoe de groep van zes naar vier kandidaten werd gereduceerd. De spelshow was daarmee ruim het best bekeken programma van de dag, gevolg door het NOS Journaal van 20.00 uur (2,3 miljoen kijkers). Dit was het nieuws wist ruim 1,4 miljoen mensen te boeien en maakt de top drie compleet. Op de commerciële zenders was BankGiro Miljonairs het populairst. De spelshow op RTL 4 trok bijna 1,2 miljoen kijkers.