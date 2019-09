Kleinzoon Snoop Dogg tien dagen na geboorte overleden

De baby, genaamd Kai Love, werd geboren op 15 september en stierf tien dagen later. Waar het kindje precies aan is overleden, is niet bekend. De vader van het zoontje deelt een video op Instagram waarin het overleden kindje te zien is, samen met Corde’s andere kind Eleven.



Het meisje geeft in de video haar overleden broertje een kus. Op de achtergrond hoor je familie snikken. In het bijschrift van de video schrijft Corde: ‘Kai Love 9/15/19 - 9/25/19. Mijn zoon Kai bracht zoveel liefde en positiviteit in de wereld. Zijn energie zal altijd voorleven en deze tien dagen van liefde zullen altijd speciaal blijven voor ons. Laten we allemaal het leven en de mensen om ons heen liefhebben. Dankjewel.’ Op de tweede foto is een whiteboard in het ziekenhuis te zien met de tekst: ‘Woensdag 25/9, Kai Love/Liefde + Licht.’