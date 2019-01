Kleuterprogramma Kindertijd viert 20ste verjaardag

Dochter prinses Caroline van Monaco verbreekt opnieuw verloving

7:55 Charlotte Casiraghi, de dochter van prinses Caroline van Monaco, moet op zoek naar een nieuwe echtgenoot nu de verloving met Dimitri Rassam, vader van de in oktober geboren Balthasar, is verbroken. Het paar wilde het afgelopen jaar gaan trouwen, maar stelde de bruiloft uit toen Charlotte zwanger was. Daarna werd aangenomen dat ze deze zomer in het huwelijksbootje zouden stappen.