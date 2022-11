Klimaatactivisten lijmen zich vast aan Warhol-werken in Australië

Klimaatdemonstranten hebben zich woensdag vastgelijmd aan zeefdrukken van Andy Warhol in de National Gallery of Australia (NGA) in Canberra. Het gaat om de beroemde Campbell’s Soup Cans van de Amerikaanse kunstenaar.

Op videobeelden die via sociale media zijn vrijgegeven door de Stop Fossil Fuel Subsidies-groep is te zien hoe twee vrouwelijke demonstranten een lijm aanbrengen op hun handen om deze vervolgens op de zeefdrukken te drukken. Ook zijn verschillende blauwe krabbels te zien op de werken, die zich achter glas bevinden.

,,Andy Warhol beeldde in deze iconische serie het dolgedraaide consumentisme af”, zegt demonstrant Bonnie Cassen in een verklaring van de actiegroep. ,,En nu is het kapitalisme op hol geslagen. Gezinnen moeten kiezen tussen medicijnen en voedsel voor hun kinderen, terwijl fossiele brandstofbedrijven recordwinsten boeken.”

Activisten over de hele wereld gebruiken beroemde kunstwerken om de aandacht te vestigen op de klimaatcrisis. In oktober gooide klimaatactivist Phoebe Plummer tomatensoep over Vincent van Goghs schilderij ‘Zonnebloemen’ in de National Gallery in Londen. In Nederland was onder meer het schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer het doelwit.

Ook in Nederland wordt actie gevoerd. Een activist lijmde zichzelf onlangs vast aan de tafel van talkshow Beau. Begin deze maand werd in Amsterdam een uitvoering in het Concertgebouw stilgelegd door drie activisten van Exctinction Rebellion. Eén van hen klom tijdens het concert op een stoel om aandacht te vragen voor onomkeerbare schade aan het klimaat als gev Het Concertgebouw zei later de actie af te keuren, hoewel er wel ‘sympathie is voor het doel'.

