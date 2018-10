Kluun en Saskia Noort zijn meer dan alleen goede vrienden

New Yorkse honden tillen massaal pootjes op bij borstbeeld­je Trump

21:16 De directeur van een reclamebureau in New York heeft op trottoirs in de Big Apple een aantal borstbeeldjes van president Donald Trump laten neerzetten met daarop de tekst 'plas op mij'. Volgens de bedenker gaat het om een ludieke aanklacht tegen de in zijn ogen totaal ongeschikte bewindsman. ,,Bijna elke hond piest nu over hem heen.''