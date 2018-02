Kluun gaat schrijven onder eigen naam

,,We hebben in vijftien jaar alles samen meegemaakt: zes bestsellers, een verfilming, de NS Publieksprijs, twee theaterproducties en tientallen vertalingen", zegt de 53-jarige auteur. ,,Maar voor mijn nieuwe roman merkte ik dat ik toe was aan een andere omgeving. Na vijftien jaar samenwerken met Podium voelde ik dat ik toe was aan een nieuwe stap. En een nieuwe naam. Die van mezelf."

In de roman gaat hij terug naar Brabant, waar hij opgroeide. ,,De familieroman wordt enerzijds een ode aan living in the love of the common people en anderzijds een zoektocht naar de grondvesten van mijn eigen karakter, via mijn ouders en de ouders van mijn ouders. Het wordt het eerlijkste boek dat ik ooit geschreven heb."