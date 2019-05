Knolpower! in Cannes

Dat ik dit nog mag meemaken. De enige Nederlander die ik dit jaar tijdens het Filmfestival van Cannes ga interviewen is geen regisseur van allure of een hoofdrolspeler van een spraakmakende film. De vaderlandse kleuren op het belangrijkste filmfestival ter wereld worden verdedigd door een... vlogger.



Het is wel de grootste van Nederland; Enzo Knol, die alleen al op YouTube meer dan twee miljoen volgers trekt. Zijn filmervaring bestaat vooral uit het inspreken van stemmen in animatiefilms. Zoals in Verschrikkelijke Ikke 3 en Angry Birds. Van die laatste film is een vervolg gemaakt waarin Enzo opnieuw als Chuck, die gele driftkikker, te beluisteren is. Primeur: ook zijn moeder Irma heeft een stem ingesproken. Een bescheiden bijdrage, maar ik weet na mijn debuut als stemacteur in de laatste Asterix-film hoe veeleisend dit werk kan zijn.



Waarom zijn Enzo en zijn moeder in Cannes? Als aanloop naar het festival wordt Angry Birds 2 gelanceerd met een persmoment op het strand voor het Carlton Hotel. Dus mochten moeder en zoon zich ook even laven aan het grootste filmfestival ter wereld.