Koen 'Kardashian' van Dijk slachtoffer van brute roofoverval

De 25-jarige influencer deed zijn schokkende verhaal vanavond op Instagram en wordt overladen met steunbetuigingen. Menigeen wenst de homoseksuele Rotterdammer veel sterkte met het verwerken van het drama. ,,Mijn hart huilt en het vertrouwen in de mens is weg. Ik schaam mezelf en voel me dom en vernederd'', schrijft een geëmotioneerde Van Dijk die vanavond niet voor commentaar bereikbaar was.



Tijdens zijn bezoek aan Londen besloot Koen nog even voor zijn hotel te gaan roken. ,,Er kwam een man naar me toe. Charmant, verzorgd. Hij had een mooi jasje aan en een Rolex om. ‘Hey beauty, how are you.’ We hadden een gezellig gesprek en hij bood me nog een sigaret aan. Hij was heel lief voor me en de tijd vloog voorbij. We hadden een klein uurtje voor het hotel staan kletsen tot hij zei: ‘I have good champagne at home just around the corner at my house. You want to come over?''



Na enige twijfel stapte de flamboyante Rotterdammer toch samen met de man een taxi in. ,,De rit duurde veel langer dan ik had verwacht maar ik had nog niets door.'' Het appartementencomplex was anders dan Koen zich had voorgesteld. ,,Maar hij was nog steeds zo lief voor me en dacht dat het wel goed zat.''