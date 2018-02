Komen Jennifer Aniston en haar ex-man Brad Pitt toch weer bij elkaar?

In de Verenigde Staten wordt door showbizzmedia volop gespeculeerd over een mogelijke hereniging van de onlangs gescheiden Friends-actrice Jennifer Aniston (49) en haar ex-man Brad Pitt (54). Aniston en Pitt gingen in 2005 na een huwelijk van vijf jaar uit elkaar, maar volgens de jongste geruchten houdt Jennifer nog steeds zielsveel van Brad die in 2016 scheidde van Angelina Jolie.

Volledig scherm Jennifer Aniston en Justin Theroux © EPA Actrice Jennifer Aniston en haar acterende man Justin Theroux, bekend van onder andere de serie The Leftovers, maakten vorige week bekend dat ze na minder dan drie jaar een punt zetten achter hun huwelijk. ,,De beslissing om te gaan scheiden werd eind vorig jaar met wederzijdse instemming en liefde genomen'', stond in een officiële verklaring van het koppel. En: ,,We zijn twee beste vrienden die beslist hebben om uit elkaar te gaan, maar we kijken ernaar uit om onze gewaardeerde vriendschap te onderhouden. Normaal gesproken zouden we dit privé doen, maar aangezien de roddelpers dingen verzint, willen we de waarheid rechtstreeks bekendmaken.''



De ware reden voor de breuk gaven de twee niet, maar vandaag lekte in de DailyMail uit dat Jennifer Aniston na haar huwelijk met Brad Pitt besloot al zijn liefdesbrieven te bewaren. Justin Theroux (46) zou die romantische papieren - met daarin teksten als 'ik kan niet wachten je te zien' en 'je zag er fantastisch uit' - recent hebben ontdekt. Volgens een anonieme vriend van Theroux schrok hij enigszins van de epistels. ,,Jennifer vertelde hem dat het allemaal niks voorstelde, maar het had toch impact op haar altijd wat onzekere man'', meldt de bron. Die stelt ook nog dat Theroux zich altijd het gerucht heeft aangetrokken dat Jennifer en Brad ooit weer bij elkaar zouden komen. Hij zou het ook niet prettig hebben gevonden dat Brad Pitt vorig jaar toch weer contact zocht met zijn vrouw.

Angelina

In de laatste fase van zijn huwelijk met Jennifer Aniston liep Brad Pitt op de filmset van de film Mr. & Mrs. Smith zijn toekomstige vrouw Angelina Jolie (42) tegen het lijf. Ze werden smoorverliefd, waarna de relatie van Aniston en Pitt ontplofte. Aniston bleef in 2005 ontroostbaar achter. Samen met Angelina Jolie kreeg Brad Pitt de kinderen Maddox (16), Pax (14), Zahara (12) Shiloh (11) en de tweeling Knox en Vivienne (9).

Aniston gaf in maart vorig jaar nog een interview over haar 'erg gelukkige huwelijk' met Theroux in het peperdure huis (16 miljoen euro) dat het voormalige stel samen ontwierp en liet bouwen in Los Angeles. Ze ontmoetten elkaar op de set van de film Tropic Thunder en trouwden in augustus 2015 tijdens een geheime ceremonie in hun villa. De meeste genodigden dachten aanwezig te zijn voor de verjaardag van Theroux en werden totaal verrast door de plechtigheid.

Brad Pitt zou volgens de jongste berichten nog steeds als vrijgezel door het leven gaan. Onbekend is of hij nog warme gevoelens koestert voor zijn voormalige echtgenote Jennifer. Juristen zijn inmiddels druk bezig met het regelen van haar echtscheiding. De actrice hoeft niet bang te zijn dat Theroux er na hun scheiding vandoor gaat met de helft van haar vermogen. Volgens een bron van Us Weekly tekenden de twee voordat ze trouwden 'waterdichte huwelijkse voorwaarden'.

Vermogen

De kinderloze Jennifer bouwde een flink vermogen op als één van de hoofdrolspelers van hitserie Friends. De zes castleden van de show trokken samen op in de onderhandelingen, waardoor ze uiteindelijk allemaal één miljoen dollar per aflevering betaald kregen. De actrice speelde daarna nog in een groot aantal films en is onder meer het gezicht van cosmeticamerk Aveeno en vliegmaatschappij Emirates.

Ook Justins carrière gaat goed. Hij had een hoofdrol in HBO-serie The Leftovers, maar de financiële middelen van de acteur zouden verbleken bij die van zijn aanstaande ex-vrouw. Dat wordt geschat op zo'n 175 miljoen euro, terwijl Justin het met 'maar' 16 miljoen zou moeten doen. Jennifer Aniston en Brad Pitt hebben nog niet gereageerd op het nieuws over een mogelijke hereniging.