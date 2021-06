Komiek James Corden probeerde 75 verschillende personal trainers uit

Diana Ross (77) is terug: zomerse en aansteke­lij­ke single belooft wat voor het najaar

17 juni Dat Diana Ross (77) niet achter de geraniums zit, was wel duidelijk, toch is de aankondiging van haar nieuwe album Thank you een verrassing. De soul- en discodiva was 54 toen ze haar laatste album met nieuwe muziek uitbracht.