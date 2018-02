Komiek Stephen Fry had prostaatkanker: Hoop dat ik nog even leef

In zijn kenmerkende praatgrage stijl vertelt Fry openhartig over zijn diagnose. Hij ging naar de dokter voor een onschuldige griepprik en een routinecontrole van zijn gezondheid, waarna specialisten ontdekten dat het mis was met zijn prostaat.



Serieuze uitzaaiingen had Stephen niet, behalve een kleine onregelmatigheid in zijn lymfeklieren. De komiek wilde liever niet worden bestraald en koos daarom voor een operatie waarbij zijn prostaat en een deel van zijn lymfeklieren via kleine gaatjes in zijn buik door een robot werden verwijderd. Hoewel Fry de officiële bevestiging nog moet krijgen, zou hij nu kankervrij moeten zijn.



Stephen kreeg tijdens zijn revalidatie de afgelopen tijd veel steun van onder meer zijn dertig jaar jongere echtgenoot Elliott Spencer. Het gaat nu goed met hem. ,,Ik hoop dat ik nog een paar jaar heb op deze planeet, want ik geniet van het leven'', vertelt de Brit, die al jaren vecht tegen hevige depressies en suïcidale gevoelens. ,,Dat is geweldig om te kunnen zeggen, dus ik zou graag zien dat het niet ophoudt.''