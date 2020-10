Koning Filip en prinses Delphine ontmoeten elkaar voor het eerst tijdens een lunch: ‘Een bijzonder gesprek’

‘Op vrijdag 9 oktober hebben wij elkaar voor de eerste maal ontmoet in het Kasteel van Laken’, aldus de vorst in zijn korte verklaring op sociale media, waar ook een foto van de samenkomst werd gedeeld. ‘Het was een warme ontmoeting. Dit uitgebreid en bijzonder gesprek gaf ons de gelegenheid om elkaar te leren kennen. We hebben gesproken over onze eigen levens en onze gemeenschappelijke interesses. Deze band zal zich verder in familieverband ontwikkelen.’