Koning op Internationale Vrouwendag: ‘De mannen hebben er een zooitje van gemaakt’

Koning Willem-Alexander heeft vrouwen op Internationale Vrouwendag opgeroepen vooral hun eigen talenten te gebruiken en mannen niet als voorbeeld te nemen. Op staatsbezoek in Slowakije merkte hij op dat mannen er de afgelopen eeuwen een zooitje van hebben gemaakt. Ook koningin Máxima kwam met een hartenkreet naar Slowaakse vrouwen, om vooral heel assertief te zijn in het opkomen voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen.

Het koningspaar woonde in Bratislava een debat bij tussen Slowaakse jongeren over gendergelijkheid. In Slowakije is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op een lager niveau dan in Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van salaris.

Aan het einde van de bijeenkomst kwam eerst koningin Máxima met haar oproep om assertief te zijn. Ze vertelde haar jonge toehoorders dat ze ruim 20 jaar in Nederland woont en zich eigenlijk al die tijd bezighoudt met gendergelijkheid. Het gaat niet vanzelf, zei ze meerdere malen. Ook gaf ze aan dat er in Nederland meer actie nodig is en dat de regering op dit moment plannen maakt voor gratis kinderopvang.

Rotzooi

Daarna nam de koning het woord, eerst door te stellen dat hij het natuurlijk 100 procent eens is met zijn vrouw. Niet alleen hier en nu, maar 365 dagen per jaar, vertelde hij lachend. Vervolgens vroeg hij de vrouwen om de mannen niet als voorbeeld te nemen, vanwege de rotzooi die zij er in de lange geschiedenis van gemaakt hebben. Gebruik je eigen talent, was het klemmende advies van Willem-Alexander aan zijn hevig knikkende publiek.

