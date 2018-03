Koning opent speciale productielijn babyvoeding

Koen Kardashian duikt op hysterische wijze de sneeuw in met BN'ers

15:04 Een diva in de kou, dat verwacht je niet. Toch laat de Rotterdamse realityster Koen van Dijk, beter bekend als Koen Kardashian, zich er niet door weerhouden. In zijn nieuwe programma Koen op de Latten, vanaf vanavond 21.00 uur uitgezonden op &C en op AD.nl, ontvangt hij bekende Nederlanders in een chalet in het Oostenrijkse Seefeld.