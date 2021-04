Koning verrast met bezoek opbouw van Songfestival

Victor Mids komt met theater­voor­stel­ling voor ‘alle zintuigen’

21 april Illusionist Victor Mids komt in oktober met een nieuwe theatervoorstelling. Het verhaal draait om een driesterrenchef die zijn wereld ineen ziet storten. Taste moet vanaf begin oktober te zien zijn in het Amsterdome, het congrescentrum aan de Seineweg in Amsterdam.