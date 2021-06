Koning viert Veteranendag op sobere wijze

Bioscoop­hit Huisvrou­wen Bestaan Niet komt naar het theater

24 juni De bioscoophit Huisvrouwen Bestaan Niet is binnenkort ook in het theater te zien. Dat maakt Rick Engelkes Producties vandaag bekend. Hoofdrollen zijn voor Anouk Maas, Rian Gerritsen en Lieneke Le Roux. De voorstelling is vanaf november te zien.