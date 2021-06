Koning Willem-Alexander bewondert Eregalerij in Nederlands Fotomuseum

Serverende Marco Borsato en Rolf Sanchez verrassen gasten op terras: ‘Geweldig!’

6 juni Het is zorgvuldig geheim gehouden, en daardoor was de komst van Marco Borsato, Rolf Sanchez en John Ewbank op het terras van café Camelot in Zutphen voor de klanten een complete verrassing. Voor Stephanie Bongers uit Apeldoorn helemaal. ,,Ik zou naar een concert van Rolf Sanchez gaan, maar dat is al drie keer uitgesteld. En nu zie ik hem zomaar hier in Zutphen. Geweldig!’’