Koning Willem-Alexander bezoekt covid-afdeling Haags ziekenhuis en spreekt vermoeide artsen

interview Jamai over nieraandoe­ning en corona: ‘Mijn kleedkamer was altijd al hermetisch afgesloten’

10:56 Hij won Idols, kreeg een nieuwe nier en is sinds gisteren te zien in Over Winnaars, waarin hij mensen volgt met een ernstige ziekte of beperking die een onvermoede uitdaging aangaan. Voor de eerste uitzending ontleedt presentator Jamai Loman (34) zichzelf in acht thema’s.