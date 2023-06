Koningen Willem-Alexander en Filip bezoeken samen Belgisch marinefregat dat vroeger juist Nederlands was

Commissie Van Rijn neemt ook Op1 mee in onderzoek naar wangedrag

De Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO), die momenteel werkt aan een rapport over grensoverschrijdend gedrag in Hilversum, neemt de situatie op de werkvloer bij talkshow Op1 ook mee in haar onderzoek. Dat laat een woordvoerder donderdag aan het ANP weten. ,,We nemen heel Hilversum mee in het onderzoek, dus ook Op1", aldus de commissie.