Koningin Elizabeth mist voor het eerst in 59 jaar Britse ‘troonrede’ vanwege gezondheidsklachten

Sex Education-ster Ncuti Gatwa krijgt hoofdrol in Doctor Who

Sex Education-ster Ncuti Gatwa gaat in de Britse sciencefictionserie Doctor Who spelen. De acteur neemt de rol van Jodie Whittaker over, meldt de Britse omroep BBC. Daarmee is Gatwa de eerste zwarte acteur die de tijdreiziger gaat spelen.

8 mei