Koningin Máxima en prinses Amalia stralen in creaties van Belgische modehuis Natan

updateKoningin Máxima (47) draagt vandaag tijdens Koningsdag in Amersfoort een zandkleurige, linnen combinatie van het Belgische modehuis Natan. Het gaat volgens modekenner Josine Droogendijk - gespecialiseerd in de kledingkeuze van de Oranjes - om een culotte , oftewel een opgehipte broekrok, met bijpassende, gedecoreerde top en schuine hoed. ,,De culotte is de trend van dit moment”, aldus een enthousiaste Droogendijk.

De broekrok is, aldus Droogendijk, gemaakt van linnen en het topje van hetzelfde materiaal evenals de geborduurde applicaties met oranje accenten die op het bovenstukje zijn bevestigd. De pumps die Máxima aan heeft, zijn eveneens van het Belgische modehuis dat sinds 1983 in handen is van couturier en baron Edouard Vermeulen (62). ,,Het gaat om Máxima’s favoriete hakken. Volgens mij heeft ze er inmiddels zeker twintig paar in verschillende kleuren van in de kast staan. De schoenen zitten haar waarschijnlijk erg lekker. Máxima heeft een voor dames wat lastige maat: 42 of 43. Als ze bij Natan een outfit koopt, bestelt ze er gelijk hakken in de goede kleur bij. Slim en makkelijk.”

De schuine hoed laat, zo stelt Droogendijk, keurig volgens het protocol de linkerkant van het gezicht onbedekt. ,,Volgens de etiquette uit vervlogen tijden hoort een vrouw rechts van de man te zitten of lopen, en door deze hoedenregel kunnen man en vrouw elkaar dan goed aankijken, ondanks de hoed.” Het gaat om een ontwerp van de Belgische hoedenmaakster Fabienne Delvigne, die geregeld hoeden ontwerpt voor de vorstin. De creatie heet Mystery en is gemaakt van bananenvezels in combinatie met zijde. Droogendijk vindt de hoed mooi, maar niet echt praktisch. ,,Je ziet op sommige momenten maar de helft van Máxima’s gezicht. Bij een gelegenheid zoals Koningsdag, waar veel mensen naar haar kijken, was een andere hoed wellicht beter geweest. Nu kunnen mensen langs de wandeltocht in Amersfoort haar gezicht lang niet altijd zien. Beetje jammer.”

Bananenvezels

De tas die Máxima draagt - een zogenoemde clutch - is van fashionlabel A Bag with a story en gemaakt van gerecyclede en duurzame materialen die onder goede arbeidsomstandigheden worden verwerkt tot mode-items. Het tasje is vervaardigd uit onder meer textielresten van een dekbeddenfabrikant. Droogendijk: ,,De tas heeft Máxima al langer, want ik heb die fraaie clutch al vaker zien opduiken.” Ze vindt het materiaal van de clutch goed passen bij het thema van Koningsdag 2019: duurzaamheid. ,,En ook linnen is een natuurlijk materiaal. Hetzelfde geldt voor de bananenvezels in de hoed.”

Net als haar moeder Máxima draagt ook prinses Amalia (15) op Koningsdag een creatie van Natan. Het gaat om een driekwart, midi-jurk van mousseline zijde, met een abstracte print in rood, blauw en geel. ,,Het zijn toevallig de kleuren van kunstenaar Piet Mondriaan (1872-1944, red.) die in Amersfoort werd geboren. Of Amalia dat bewust heeft gedaan? Het zou wel heel toepasselijk zijn.” De clutch die Amalia vandaag in de handen houdt, komt uit de collectie van haar moeder. Het gaat om de zogenoemde chilipeper-clutch. Wat Droogendijk betreft is Amalia wat kleding betreft ‘vandaag de winnares van de dag’. ,,Haar roklengte is de trend van dit moment”, aldus de modekenner die bijna zeker weet dat Amalia’s hakken ook van Natan zijn.

Volgens Droogendijk neemt Máxima haar oudste dochter Amalia regelmatig mee naar Natan. ,,Ik heb begrepen dat Máxima Amalia helemaal vrij laat in haar kledingkeuze. De koningin geeft Amalia op fashiongebied altijd het laatste woord, zo heb ik wel eens gehoord. Wat Amalia draagt, is dus honderd procent haar eigen smaak. Of Amalia’s zussen Alexia (13) en Ariane (12) ook zelf bepalen wat ze aantrekken? Droogendijk heeft geen idee. ,,Hoe dan ook draagt Alexia een rode creatie van het Franse merk Sandro Paris. De blauwe jurk van Ariane is voor mij nog even gissen. Waarschijnlijk gaat het om een leuke meisjesjurk die prima past bij iemand van haar leeftijd.”

Droogendijk is weinig enthousiast over wat koning Willem-Alexander aan heeft. ,,Althans, ik ben weinig verrast. Nederland kan de vorst bijna uittekenen in een blauw pak met lichtblauwe stropdas. Vanmorgen was ik wel even blij met zijn kapsel. Het leek of hij het anders droeg met gel erin. Later vandaag ging zijn haar weer gewoner zitten. Ik vermoed dat hij, toen de allereerste foto werd gemaakt, kort daarvoor onder de douche had gestaan.”

Modehuis Natan kleedt heel wat leden van koninklijke families zoals koningin Paola, koningin Mathilde en koningin Máxima die van hem een heel palet aan jurken, pakjes en broeken in allerlei stoffen, kleuren en lengtes bezit. Natan is niet alleen één van de favoriete modehuizen van koningin Máxima. Ook prinses Laurentien (52), sinds 2001 de echtgenote van prins Constantijn, shopt er graag. Haar trouwjurk was van de hand van Edouard Vermeulen die in België officieel hofleverancier is.

