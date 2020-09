Koningin Máxima steekt jurk in nieuw jasje: ‘Het past bij een dag als vandaag’

Het houdt liefhebbers van het koningshuis ieder jaar weer bezig: in welke jurk verschijnt Máxima ten tonele? Nederlands bekendste Máxima-kenner, Josine Droogendijk, opperde gisteren al dat de koningin mogelijk voor een gele jurk van Claes Iversen zou gaan. Ze had het bij het rechte eind, al wist Máxima tijdens haar opkomst wel te verrassen: op haar verzoek is de jurk enkele tinten donkerder gemaakt.



Volgens Droogendijk een goede keuze. ,,Hij is wat soberder gemaakt, maar dat past bij een dag als vandaag”, stelt de Máxima-kenner, verwijzend naar alle omstandigheden wegens het coronavirus. ,,Het doet heel veel met de uitstraling van de jurk. Eerst was hij een beetje zonnig en een tikje informeel. Als je kijkt naar hoe de jurk er nu uitziet, ik dacht gelijk: ‘wauw’.”



Droogendijk heeft bovendien respect voor Máxima’s keuze om vandaag, met bijna dertig graden, handschoenen te dragen. ,,Die heeft ze omarmd en het past bij haar uitstraling. En we weten inmiddels ook dat ze zich niet gek laat maken”, concludeert Droogendijk.