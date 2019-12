Koningspaar en prinsessen luisteren graag naar de hits van Queen

Voor podcasts neemt de koning geen tijd, bekende hij in gesprek met podcastmaker en Radio 2-presentator Ruud de Wild. Die duren te lang, vindt de koning die na alle enthousiaste verhalen over podcasts mogelijk toch een paar gaat luisteren. Ruud de Wild vertelde dat een deel van zijn publiek van zijn podcasts niet eens weet dat hij ook nog radio maakt. ,,Dat zijn twee verschillende werelden”, zei Ruud. In zijn programma’s en podcasts probeert hij een unieke band met de luisteraars op te bouwen. ,,Ik streef naar niet te googlen content. Als het uit je hart komt, is het niet te googlen.”